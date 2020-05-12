創世護理師王藝霏 大街小巷到宅服務植物人

創世基金會台中分院護理師王藝霏，多年來穿梭台中市大街小巷，到宅訪視服務及指導家屬如何照顧植物人，尤其「原床泡澡」服務，讓長期臥床的植物人，也能舒服乾淨過生活。

在疫情期間，醫療人員站在第一線守護民眾健康，而在創世基金會，則有一群護理人員，1年365天，悉心陪伴在植物人身旁，目前創世基金會全台有17所安養院、3個分會、169名護理師，負責植物人安養與植物人到宅訪視服務。

創世基金會護理師平均工作年資6.6年，年資達15年以上超過10人，最資深的工作年資為27年，每名資深護理人員都有自己一套照顧方法，其中任職10年的到宅護理師王藝霏，多年來穿梭在台中市的大街小巷，透過專業指導家屬如何照顧植物人，也分享照顧經驗。

王藝霏指出，服務對象中，印象最深刻的是住在后里的吳伯伯，吳伯伯因為罹患失智症，逐漸退化到完全臥床，意識呈現植物人狀態，因免疫系統差，導致全身多處水泡與破皮，吳伯伯與妻子相依為命，感情甚篤，但生活非常困苦，吳太太對於照顧先生與傷口護理感到無力。

王藝霏去年為吳伯伯提供到宅服務，除細心指導吳太太的照顧技巧與衛教知識，並透過原床泡澡服務，讓吳伯伯身上多處傷口與水泡，逐漸好轉。王藝霏表示，在創世介入服務2個月之後，吳伯伯安詳的離開人世。

讓王藝霏很感動的是，吳太太事後還特地打電話到創世台中院，表達心中的感謝說，「王護理師不怕髒，幫我老公泡澡，我老公因此舒舒服服的睡了3天，謝謝王護理師！謝謝院長！」

王藝霏認為，雖然每次到宅服務僅有短短30分鐘到1個小時，但是感受到個案家屬把自己當家人、朋友對待，真心感覺到家屬無助時第一個想到的是自己，這種被需要的感覺真好，作為護理師，她從家屬身上得到很多成就感。