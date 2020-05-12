埔里福興溫泉區申報竣工 但想去泡溫泉還要等5年

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，近期已申報竣工，但有業者憂心出水量不足，建議多鑿1口井；建設處則表示，現階段出水量達2500噸，足以支應全區高峰需求2100噸，而不再開鑿，驗收後將點交進行標售或管理作業。

縣府建設處指出，為安置廬山溫泉區業者，斥資16億6000多萬元規畫遷建至埔里開發福興溫泉區，2017年6月動工，歷時3年多，溫泉井開鑿、園區旅館、泡湯區、遊客中心、農特產中心、壘球場等公共工程全數完成，近期已申報竣工。

而該溫泉區內溫泉屬廬山溫泉下游泉脈，同為碳酸氫鈉泉，經測泉量足質優，去年底即完成溫泉井開鑿作業，4口井總出水量約達2500噸，但仍有業者擔心，溫泉水不夠用，因此建議縣府可以再多鑿一口井支應。

對此，建設處長李正偉表示，鑿井前曾評估全區所需用水量，若區全區同時用水，高峰最大需求量約落在2100公噸，現階段出水2500噸足以支應，且考量再鑿井也僅是從原水脈瓜分水源，還得多支出工程費及後續抽水電費，因此決定不開鑿。

而埔里福興農場溫泉區內旅館、泡湯區、遊客服務中心、農特產銷售中心、壘球場、親水和地景公園等公共設施均已完成，日前已依規定申報竣工，待驗收及改善缺失後，將交由點交給觀光處、農業處及地政處進行管理或標售作業。