和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化縣和美鎮柑井里民因擔心基地台電磁波，三家電信公司順應民意斷訊，至少千餘用戶電話及網路都不通，今晚將在當地宮廟埕將舉辦里民大會，商議基地台設置問題，電信業者與鎮長阮厚爵都會到場說明，聽取民意，至於是否讓民眾表決基地台去留，地方民代認為里民又不可能全到齊，表決也不會公平。

和美鎮柑井里從本月6日以來訊號最慘是0格至1格，電話不好撥出或講電話講到一半就斷訊，斷訊生活傳到外縣市，居民指出，上周末有外鄉鎮民眾特地繞到附近拿手機測試訊號，儼然成為另類實測景點，「真不知該哭還是該笑。」

里長陳明桓先前宣布舉辦里民大會時，提出兩個選項給里民討論，一是所有基地台撤出柑井里，到時手機將無法撥接、無法上網，所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家WiFi；二是另規畫在新地點建立新基地台，每月收取的租金做為柑井里社區發展基金，到時讓里民們來投票決定。

陳明桓今表示，已廣發通知邀請對基地台去留關心的里民前來討論，今天主要是要讓電信業者與鎮長知道民意，應該還不能馬上表決決定。

陳明桓連日來為處理基地台問題飽受壓力，民眾建議基地台可移到納骨塔第二靈安堂旁的空地，今天也傳出若在業者評估及里民同意下，陳明桓願意將他位在第一納骨塔前道路的農地提供設置基地台，並捐出一半租金給武當宮或社區，但記者下午詢問陳明桓，他指出要等到晚上里民大會再公布說明。