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南投醫院慶護師節 餐盒替代聚餐心意不減

中央社 / 南投縣12日電
民主進步黨立法委員羅美玲，透過服務處表示，聯合南投縣家庭照顧者關懷協會、竹山同濟會表達敬意，這份慰勞禮物希望護理師好好補充營養，洗手保芬芳。記者江良誠／攝影
民主進步黨立法委員羅美玲，透過服務處表示，聯合南投縣家庭照顧者關懷協會、竹山同濟會表達敬意，這份慰勞禮物希望護理師好好補充營養，洗手保芬芳。記者江良誠／攝影

南投醫院往年安排聚餐慶祝國際護師節，但考量新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，今年改以餐盒替代，心意不減，也降低群聚傳染風險，另贈送水瓶提醒多喝水。

今天是國際護師節，考量防疫，衛生福利部南投醫院取消往年的聚餐，改以餐盒替代，院長洪弘昌今天也特別準備知名品牌的水瓶送給護理人員，他說，護理人員忙碌之餘別忘記喝水，適時補充水分，保持自身健康，照顧好自己，才更有體力照顧患者。

南投市長宋懷琳、市民代表江秀春等人今天也帶著蛋糕及水果到南投醫院致敬，宋懷琳說，護理師工作相當繁重，且自疫情發生至今，防疫工作不停歇，更是讓護理工作增加不少壓力，所有醫護一直站第一線守護南投人健康與安全，希望民眾多體諒醫護人員辛勞。

竹山秀傳醫院則響應串聯活動，中午廣播院長祝賀詞，並邀民眾用掌聲鼓勵與感謝護理人員，護理部主任蘇素匹說，防疫期間感受各界滿滿支持與鼓勵，這次社會氛圍與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間明顯不同，收到各界打氣及肯定，工作雖辛苦但「心」不苦。

竹山鎮長陳東睦、民主進步黨立法委員羅美玲服務處人員今天也到竹山秀傳醫院贈送茶葉蛋及玫瑰花皂給護理人員，羅美玲透過服務處表示，聯合南投縣家庭照顧者關懷協會、竹山同濟會表達敬意，這份慰勞禮物希望護理師好好補充營養，洗手保芬芳。

疫情 護理師

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