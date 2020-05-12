台中防疫兼救經濟 黃國瑋：上下齊心

「台中政府防疫全力配合中央，振興經濟則以民生經濟為優先，」台中市新聞局長黃國瑋接受本報專訪時指出，面對此一全球性疫情，中央地方需一起努力，挺過這次難關。而在振興經濟方面，市府也陸續推出安心旅宿、商圈消費折價券等措施，以提振民生經濟為優先。

振興民生經濟

黃國瑋表示，由於疫情造成第一線民生經濟的大幅衰退，包括觀光餐飲業、商圈、夜市等，連帶也造成相關行業的員工因停工、歇業、無薪假，使生計陷入困頓。雖然國家紓困資源主要在執政中央手上，但市府仍努力盤點現有資源並參酌其他縣市的策略，推出各項多元紓困方案。

除了觀光旅宿業，第一線的民生經濟也受創嚴重。市府推出包括市場攤商租金自4月1日起，由8折調降至5折。此外，自4月下旬起至6月30日，民眾只要在台中市立案輔導的各大商圈店家消費滿200元，即可獲得20元商圈消費券，推出一周內已發出超過7萬張，預估至6月可創造千萬元以上經濟效益。

跨局處合作落實防疫

隨著防疫的部分管制鬆綁，象徵疫情在台灣有減緩趨勢，也代表台灣在抗疫上獲得的良好成效。黃國瑋說，在防疫上，市府除全力配合中央疫情指揮中心，也有系統的進行內部直向統合彙整，與橫向跨局處的聯繫溝通，在防疫與抗疫的過程，發揮團隊的決策力與執行力。

黃國瑋表示，這場全球性重大疫情，台灣在第一線醫護人員的投入努力、與全民同心配合之下，抗疫表現比其他國家地區要好。台中市將承擔起中部唯一直轄市之責，推動中部生活圈防疫合作聯盟，讓抗疫更落實。同時，市府應變中心每日召開疫情會報，以利各單位隨時掌握疫情最新狀況，落實防疫。

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