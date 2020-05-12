彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，這讓一名網友好奇詢問「彰化有值得品嚐的冷門美食嗎？」，問題一出立刻掀起熱議，也釣出在地人推薦「兩樣」不能錯過的隱藏好料。

原PO在PTT發文表示，自己要到和美鎮跟彰化市區辦事情，因此想問彰化有沒有什麼美食值得去吃，除了大家耳熟能詳的肉圓跟爌肉飯以外，「當地還有那些冷門的美食值得吃一波？」

貼文一出，內行人點名「糯米炸」、「珍北平豬肉餡餅」為彰化隱藏美食，「珍北平餡餅還有大餅，只有彰化跟大甲有」、「豬肉餡餅真的好吃+1」、「古早味美食糯米炸」、「糯米炸一試成主顧」、「珍北平豬肉餡餅」、「糯米炸+1」。

也有人推薦其它食物，「二林市場炸粿跟赤牛仔麵」、「和美施豆花，便宜料多」、「鹿港麵線糊」、「素食麵，不吃素的都會說好吃」、「大眾牛肉麵，便宜大碗」、「大元麻糬屌打曾記」。