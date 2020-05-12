透過劇團慢啼寶貝獲療育 公益募款邀大家注愛心

弘毓基金會今天在台中市兒童福利服務中心，舉辦「打造特殊兒童多元療育的圓夢舞台」公益募款開跑記者會，公益大使也是作家上田太太到場，為公益募款完成開跑儀式。

作家上田太太擔任公益大使，與慢啼寶貝茄寶兒童劇團的特殊兒童表演舞蹈。劇團成立已7年，由專業師資透過多元療育方式，協助培養特殊兒童團隊合作、人際關係與適應能力的建立，並加入認知、語言、粗細動作、情緒互動等課程，共培力140位特殊兒童勇敢站上舞台。

上田太太說，孩子的世界裡，不存在所謂「不正常」，看著他們努力彩排演練著劇團表演，深受許多的愛與感動、省思，孩子們身上有無數個開關只是尚未被打開，他們的美好特徵其實早就存在。

「我要變得有自信」，參與第5年兒童劇團的莉雅（中度智能障礙）說。她出生50天，發現腦部受血塊壓迫，需立即進行腦部手術，術後卻完全看不見也聽不到，父親不放棄莉雅，持續嘗試透過物理與職能治療方式，以手電筒光感刺激莉雅的視覺，3歲才會走路、5歲才開口叫爸爸。

莉雅爸爸接觸弘毓基金會與劇團表示，孩子從原本口語無法表達，到現在可以適時說出自己的需求，如此大的轉變，都是從療育的課程、配搭劇團多元教學、專業師資的引導陪伴，才能有所成長，感謝弘毓基金會所作的一切。

弘毓基金會董事長王乃弘長表示，為鼓勵及肯定特殊兒童在劇團中勇於突破困難、實現自我，每一位孩子都是父母獨一無二的寶貝，當社會鼓吹贏在起跑點的風氣，其實特殊兒童的選擇並不多，弘毓基金會透過劇團打造多元療育舞台，在這個疫情令人擔憂的時節，希望可以持續帶給特殊兒童及家庭更多能量，要募集55萬元，邀請大家一起投注愛心，做慢啼寶貝的愛心股東。