南投6億元土地閒置成髒亂點 十多年來只罰過1200元

南投縣拚觀光，但不少市區土地閒置長雜草、堆垃圾，影響觀瞻還成了防疫死角；南投市精華區前台汽客運用地，面積1875坪閒置10多年，影響環境衛生。10多年來只依廢棄物清理法開罰1200元，環保局不再容忍，將要求地主整理環境，再不改善將每日開罰，整頓南投市門面。

最近天氣炎熱又是登革熱疫期，南投縣環保局開始防登革熱防治，南投市復興路和三和三路口原台汽客運南投站用地，位在精華區占地廣闊，卻長滿雜草、樹木，堆積建築廢棄物，成為防疫死角。以市價估算，這塊土地市值至少6億元，如果更變為商業區，價格更可能暴漲，但地主閒置，淪為雜草叢生的髒亂點，破壞南投市容觀瞻，外地遊客剛到南投，看到市區竟有一大片空地長滿雜草，相當訝異。

方信雄說，這塊土地長滿雜草，影響環境衛生，曾發文要求地主改善，但地主沒有動作，他查閱稽查紀錄，只曾依廢棄物清理法開罰過一次罰款1200元。他認為，地主雖然有所有權，但應盡管理責任，不能放任不管，且這塊土地位在南投市精華區，地主更應維護好環境衛生和景觀。

他將限期地主改善，如果限期到業者還不處理，將依廢棄物清理法以最高6000元開罰，且可連續開罰，直到地主改善。如果有積水容器、病媒蚊孳生源又不清理，依傳染病防治法相關規定，可處3000元以上1萬5000元罰鍰。

他也要求各鄉鎮清潔隊利用清潔車列管市區髒亂點，並要求地主改善，否則也會持續開罰，希望民眾主動配合，一起維持環境衛生。