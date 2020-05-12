第二批安心即時上工 彰化縣196人14日報到

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，彰化縣府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，釋出500個以上打工名額，目前第一梯次168人已在今年5月1日正式上工，其中到鄉鎮市公所與戶政單位服務的最多，其次是警政單位，大都是幫忙防疫相關工作，包括量體溫、送公文行政庶務，但有些偏遠鄉鎮徵聘不易，或有公所開出清潔隊工作卻找不到合適人選，

勞動部為協助因疫情收入減少的打工族、自營工作者等勞工維持穩定就業，推出「安心即時上工計畫」，提供部分工時勞工於公部門計時工作機會，每小時工資158元、每月最高80小時、每月收人最多可增加1萬2640元，工作期間最長6個月，享有勞健保。

彰化縣府勞工處副處長何俊昇說，勞動部為讓實際有需要的人都能申請，也下修門檻，改為只要在1年內有投勞保紀錄、不限投保薪資，有需求、就可申請上工，縣內第二批將在5月14日上工，預計有196人，大都是短期內沒有穩定工作者或還在找工作的畢業新鮮人。

何俊昇說，縣府先初篩符合資格者給各鄉鎮公所面試，依照各單位工作項目挑選適合人力，大都還是要符合具有為民服務人格特質的人選，但有的鄉鎮偏遠，面試者甚至缺席，或工作性質雙方沒有共識，未能立即補充人力，像目前勞工處需要大量宣傳，急需美工相關背景人力，但也還沒找到人。