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霧峰丁台路居民無自來水 何欣純、陳柏惟允爭取

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市霧峰區北勢里生產優質稻米，但丁台路850巷及北豐路一帶長期以來卻無自來水可用，只能喝地下水，立委何欣純、陳柏惟上午到現場勘查，表示將協助爭取經費改善。圖／何欣純提供
台中市霧峰區北勢里生產優質稻米，但丁台路850巷及北豐路一帶長期以來卻無自來水可用，只能喝地下水，立委何欣純、陳柏惟上午到現場勘查，表示將協助爭取經費改善。圖／何欣純提供

台中市霧峰區北勢里生產優質稻米，但丁台路850巷及北豐路一帶長期以來卻無自來水可用，只能喝地下水；在社區住宅越來越多，家庭廢水增加下，居民十分擔心地下水品質。立委何欣純陳柏惟上午到現場勘查，要求台灣自來水公司將該案兩周內送水利署，他們將協助爭取總工程經費約1200萬元、舖設長度近2公里的自來水管，解決地方長久以來沒有自來水的老問題。

何欣純與陳柏惟上午邀請市議員李天生、林德宇，以及水利署、自來水公司，和經發局、建設局，以及北勢里長洪金生等社區居民前往現場會勘。

洪金生說，此區域是早年經過農地重劃的老社區，純樸農村的民生生活，幾乎和水脫不了關係，然而該區域卻沒有自來水，僅能使用地下水，長久以來讓社區居民很苦惱、很不安心。

60多歲的黃姓鄰長也說，自孩提時代至今長期飲用的地下水，以為它是乾淨的，卻可能隱藏雜質或不乾淨物質。社區居民更指出，每戶家裡到處堆著蒸餾水的桶子，水龍頭的水不敢用，花錢買水才安心，衣服全部打包送洗，水質堪慮。

林姓居民抱怨，若是遇到在做工程，大量土石滲入地底下，等於全社區的住戶都在喝黃鏽水，做為直轄市的市民，緊鄰都會區卻沒有自來水可以喝，讓人難以置信。

地下水 陳柏惟 何欣純

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