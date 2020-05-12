疫情緩 盧秀燕：本周會有不少公共空間放寛管制

台中市文化局長張大春今天在市政會議上，報告「台中市文化設施及展演活動防疫作為」。因應中央疫情指揮中心放寬餐飲活動人數上限到250人，近日將全面盤點各文化場館等室內空間，調整場地限制、座位安排等措施，市長盧秀燕表示，本周應有不少場館空間會陸續放寛。

張大春表示，另因應新冠肺炎疫情影響藝文活動演出，文化局擬定了「藝文紓困3+2」包括場地費用全額退還、放寬受補助演出辦理期限、補助款提早撥款丶透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，進一步聘專業輔導員協助團隊申請中央及地方紓困方案，同時成立「台中市演藝團體大平台」官方LINE群組，即時提供紓困資訊。

市長盧秀燕表示，她陸續接獲許多藝文團隊肯定市府藝文紓困措施快速、周到，並有其他縣市紛紛希望借鏡，績效有目共睹。

文化局也推動「2020街頭藝術藝起加油計畫」，提供多達460場次演出機會，邀請在地街頭藝人在台中市開放場所演出。

張大春說，中市圖書館因應防疫推出「24小時不打烊還書箱」、「閱讀得來速」等，線上預約圖書增至6冊、電子書預約增至20冊，期刊雜誌、漫畫、視聽資料等借閱期延長至30天，6月底前更貼心祭出「逾期歸還不停權」「預約未取不計次」讓民眾安心閱讀。