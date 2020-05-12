台中美樂地計畫改善43座公園 每人平均綠地列全國第二

台中市政府力推「美樂地計畫」目前已改善43座老舊公園、打造14處公廁，提升台中市每人平均綠地比例為9.56平方公尺，六都第二，也是全國第二。市長盧秀燕表示，經調查這是市民最有感、滿意的市政建設之一，希望鼓勵更多公民參與，一同投入家園建設。

建設局長陳大田今天針對「美樂地計畫」推動成果及公園防疫宣導作為進行專案報告，他指出，此計畫成功提升台中市人均綠地比例為9.56平方公尺，今年目標改善50座老舊公園、21處公廁，進度超前。

另外，全市556處兒童遊戲場，將於民國110年取得合格證明，比中央規定期限112年1月提早1年達標。

陳局長指出，108年至今，民間企業已認養人行道、公園、廣場、綠地、園道、苗圃案件共114件，認養總面積14.6公頃，每年可節省養護費用約730萬元。

建設局啟動企業參與專案管理計畫預計於110年媒合10家民間企業，參與投入公廁及公園維護，共創雙贏生態。

市長盧秀燕表示，建議可為贊助企業樹立紀念牌，除表揚他們投入建設，讓市民知道哪些人為家鄉貢獻心力，也藉此鼓勵更多人參與，「大家一同參與家園建設，是最美的事情！」

為提升公民參與，建設局也舉辦大專院校特色公園競圖比賽，以「公園未來式」為創作主題，力邀全國大專院校景觀設計及相關科系與研究所背景的在校學生報名，祭出首獎獎金3萬6000元，9月將舉辦「公園未來式論壇」。