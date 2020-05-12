環團抗議污染水源 鳥嘴潭旁垃圾山定案2年半清光

位於南投縣草屯鎮鳥嘴潭人工湖旁邊的垃圾轉運暫置場，屢遭環保團體抗議恐污染水源，要求新垃圾不再進場、舊垃圾清除，環保署昨天決定2年半清除，這座垃圾山未來確定消失。

經濟部水利署在草屯鎮烏溪流域推動鳥嘴潭人工湖工程計畫，但一小部分湖區旁邊就是草屯鎮垃圾轉運暫置場，地面堆置約4萬公噸、地下約2萬公噸垃圾尚未外運，環保團體屢抗議垃圾恐污染鳥嘴潭水源，但中央昨天開會終於定案，2年半要清光此處垃圾。

南投縣政府環境保護局長方信雄今天說，行政院環境保護署、經濟部水利署昨天開會討論，鳥嘴潭人工湖仍在施工，將同時清除一旁轉運暫置場的垃圾，清運經費預估新台幣4、5億元，研擬由環保署、水利署分攤，南投縣環保局負責發包，清運到外縣市焚化爐處理。

由於南投縣沒有垃圾焚化爐，草屯鎮公所垃圾車收集草屯鎮家戶垃圾後，運到草屯鎮垃圾轉運暫置場，一天約60公噸，再由縣府環保局外運其他縣市焚燒，但暫置場與鳥嘴潭工區只相隔一條道路及堤防，環保團體擔心水源若遭污染恐影響南投人、彰化人的健康。

除鳥嘴潭旁堆置的垃圾未來確定消失，方信雄也說，南投縣致力垃圾減量及增加資源回收率，包括已公告南投縣內四大超商垃圾要委託民營機構收運，目前全縣13鄉鎮市公所都已停收縣內四大超商共180多家的一般垃圾，減少縣府清運垃圾負荷量。