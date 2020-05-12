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上午拆霧峰違章工廠 台中市府都發局：一定貫徹公權力
台中市霧峰區丁台路559巷一處農地違建工廠，因座落於區域計畫特定農業區內，市府都市發展局長黃文彬上午親自帶隊前往強制拆除，並宣示農地違規興建工廠使用，嚴重危害農地合法使用，市府將貫徹公權力依法強制拆除，展現執法決心。
黃文彬指出，此違建所有人未經申請許可，即趕著228三天連假期間，大肆興建鐵皮違章建築，違規情節重大。此案一共兩間鐵皮工廠違建，面積多達約1800平方公尺，高度約7公尺，已嚴重危害農地正常使用。
他說，雖經都發局通知限期拆除改善，仍未改善，因此上午由他和農業局副局長蔡勇勝督導執行強制拆除，並出動大型恐龍嘴、吊車、燒焊車等各式機具，以及人員約10人，完成強制拆除作業。
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