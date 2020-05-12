噁！鳥嘴潭人工湖堆5萬公噸垃圾 環保署承諾2年半清完

南投縣鳥嘴潭人工湖計畫已啟動，將供應彰化、南投民生用水，但人工湖堆置5萬公噸垃圾，水質安全引發疑慮，南投縣環保局長方信雄說，經過多次爭取環保署終於承諾，即日起以2年半時間將垃圾清除完畢，一併解決人工潭水質和南投縣垃圾問題。

南投縣垃圾問題延燒多年，尤其草屯鎮垃圾轉運堆積超過5萬公噸，垃圾山產生惡臭和汙水讓居民難以忍受，但南投縣指能靠外縣市焚化爐代為處理垃圾，近年卻常遭以焚化爐歲修等理由拒收，讓垃圾越堆越多，環保署無力協調，只能補助南投縣添購打包機，將垃圾封存打包，成為當地奇觀。

草屯垃圾轉運站旁就是烏溪「鳥嘴潭人工湖」所在地，人工湖是行政院前瞻計畫重要建設，工程已經陸續動工，但垃圾堆置產生惡臭和汙水滲漏，讓居民和環保團體都質疑人工湖完工水質可能有汙染疑慮，南投縣政府也多次要求環保署應盡快協調清除5萬多公噸垃圾。

環保局長方信雄今天說，在縣府和居民、環團努力下，環保署召開協調會，承諾將以2年半時間將轉運站垃圾清除完畢，垃圾清運由環保局負責，環保署協調各縣市焚化爐代為處理，確保人工湖水質安全。

人工湖未來供應25萬公噸民生用水，21萬公噸用在彰化縣、4萬公噸分配給草屯，預計111年底完工後，以穩定中部縣市區域供水。