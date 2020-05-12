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噁！鳥嘴潭人工湖堆5萬公噸垃圾 環保署承諾2年半清完

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣垃圾堆積如山，環保署協調無力，只補助經費將垃圾打包封存，堆積整齊的垃圾「包」蔚為奇觀。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾堆積如山，環保署協調無力，只補助經費將垃圾打包封存，堆積整齊的垃圾「包」蔚為奇觀。圖／南投縣政府提供

南投縣鳥嘴潭人工湖計畫已啟動，將供應彰化、南投民生用水，但人工湖堆置5萬公噸垃圾，水質安全引發疑慮，南投縣環保局長方信雄說，經過多次爭取環保署終於承諾，即日起以2年半時間將垃圾清除完畢，一併解決人工潭水質和南投縣垃圾問題。

南投縣垃圾問題延燒多年，尤其草屯鎮垃圾轉運堆積超過5萬公噸，垃圾山產生惡臭和汙水讓居民難以忍受，但南投縣指能靠外縣市焚化爐代為處理垃圾，近年卻常遭以焚化爐歲修等理由拒收，讓垃圾越堆越多，環保署無力協調，只能補助南投縣添購打包機，將垃圾封存打包，成為當地奇觀。

草屯垃圾轉運站旁就是烏溪「鳥嘴潭人工湖」所在地，人工湖是行政院前瞻計畫重要建設，工程已經陸續動工，但垃圾堆置產生惡臭和汙水滲漏，讓居民和環保團體都質疑人工湖完工水質可能有汙染疑慮，南投縣政府也多次要求環保署應盡快協調清除5萬多公噸垃圾。

環保局長方信雄今天說，在縣府和居民、環團努力下，環保署召開協調會，承諾將以2年半時間將轉運站垃圾清除完畢，垃圾清運由環保局負責，環保署協調各縣市焚化爐代為處理，確保人工湖水質安全。

人工湖未來供應25萬公噸民生用水，21萬公噸用在彰化縣、4萬公噸分配給草屯，預計111年底完工後，以穩定中部縣市區域供水。

南投縣政府表示，尊重中央改善區域用水，但相關政策一定要公平，當初配合環保署政策，南投未興建焚化爐，環保署卻沒協調外縣市代為處理，導致南投垃圾堆積如山，南投縣「未蒙其利，先受其害」。這次因為鳥嘴潭人工湖環保署出面協調其他縣市處理南投縣垃圾問題，希望未來中央也能落實資源共享，否則為維護民眾權益，縣府一定據理力爭。

草屯鎮烏溪旁垃圾山發出惡臭、汙水，一旁就是鳥嘴潭人工湖，水質安全讓人憂心。圖／南投縣政府提供
草屯鎮烏溪旁垃圾山發出惡臭、汙水，一旁就是鳥嘴潭人工湖，水質安全讓人憂心。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局長方信雄表示，環保署將協調以2年半時間清除烏溪旁5萬公噸垃圾。記者江良誠／攝影
南投縣環保局長方信雄表示，環保署將協調以2年半時間清除烏溪旁5萬公噸垃圾。記者江良誠／攝影

環保署 水質 焚化爐

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