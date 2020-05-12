疫情趨緩 盧秀燕：盤點文化場館活動中心擬跟進
國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心放寬室內餐飲人數到250人，台中市長盧秀燕今天表示，將全面盤點全市各文化場館、圖書館、活動中心等室內空間，進行檢討調整跟進。
台中市政府今天召開市政會議，由台中市文化局長張大春就「文化設施及展演活動防疫作為」進行專案報告，他說，疫情期間，台中市各文化設施場館定期全面消毒，重點區域如電梯、自動借書機、電子書瀏覽機等民眾常用設備更加強清潔消毒。
因應疫情，張大春說，各場館配合市府公告實施實名制後，結合借書證刷卡及紙本登記等方式管控，並根據不同場館面積計算容留人數上限，並於入口處公告。目前全市44間圖書館容留人數限制都不超過100人，圖書館的自習室、閱讀空間的座椅則撤除一半，採取梅花座，也拉寬民眾的間隔到1.5公尺的社交距離。
盧秀燕表示，中央流行疫情指揮中心昨天宣布餐飲業放寬到可辦250人的大型婚宴及餐會，由於之前限制室內集會人數上限是100人，現在既然需要脫掉口罩的餐會放寬到250人，如此有戴口罩的室內活動就更安全。
盧秀燕認為，台中市各圖書館、活動中心及文化場館等室內空間也應進行盤點，跟進隨後檢討調整，包括場地限制、座位安排等相關措施，並經過防疫專家評估確認後進一步開放，同時做好防疫措施。
由於目前的防疫規定很多，盧秀燕說，擔心民眾記不住，請各相關主管單位製作簡單圖卡，方便民眾了解訊息並轉傳，如果可以進一步放寬開放，也要將後續相關限制規定訂出來清楚標示，讓民眾依循。
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