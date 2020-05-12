彰化老人及身障者福音 新增兩路線享每月1千免費乘車

彰化縣65歲以上老人及身障者，都可以申請長青幸福卡，享有每月1000元免費乘車額度，可免費搭乘客運彰化客運、員林客運到南投客運等3家客運，從5月8日起，再新增中鹿客運16路彰化往返台中市朝馬、9018路鹿港往返台中火車站的2條路線，今天在彰化火車站廣場舉行啟用典禮，由縣長王惠美主持，希望在疫情緩和的情況下，多搭公車外出走動，讓身心健康。

王惠美表示，4月間開闢的16路公車，串聯彰化火車站、彰南路沿線，及台中國家歌劇院、秋紅谷及新光三越、大遠百、老虎城等百貨公司，民眾可利用終點朝馬轉運站，作為南來北往國道客運轉乘點，達到通勤接駁休閒娛樂及轉運功能。

至於9018路客運自鹿港總站，經國道1號開往台中火車站，除了減少民眾往返彰化及台中生活圈時間，更設置固定班次備有無障礙車輛，9018路鹿港總站無障礙班次發車時間為上午7時20分、11時及下午3時，台中火車站無障礙班次發車時間為上午6時、9時及下午5時，可讓長者及身心障礙者享有更多便利性。

中鹿汽車客運總經理李銘淦說，中鹿客運進到彰化縣服務，過程中接獲許多民眾反映，如座位數不夠，馬上換成大型巴士，在車輛及班次上也做了調整，中鹿客運也向縣府工務處提出申請，平日從10個班次提升到20個班次，假日也同樣提升到20個班次，如果縣民有更多的服務需求，中鹿客運也會隨時調整進行更好的服務。