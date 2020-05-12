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1萬紓困台東鄉鎮公所忙翻 鄉長也加班一起做
因應疫情，行政院宣布擴大1萬元紓困方案，申辦作業6日上路以來，全台縣市鄉鎮公所忙翻天，台東縣16鄉鎮市公所也幾乎加班作業，就連鄉長也加入行列。民眾路過公所看到也不忘說聲「辛苦了」。
台東縣大武鄉長黃建賓表示，公所承辦社福業務職員只有2位，除了受理全鄉紓困方案，還要處理本身業務，所以幾乎都留下來加班，最晚都到10點，他看了也不忍，所以昨晚也留下來陪同幫忙，順便加油打氣。
他說，雖然鄉內人口數不比其他鄉鎮多，但每天3、40件申辦文件，還要核對、分類，也是要花時間，為了加速作業速度，並減輕員工負擔，打算在定期會結束後，檢討人力出來，負責專門受理紓困方案。
台東縣社會處處長陳淑蘭表示，上周五邀集全縣鄉鎮市公所承辦人員，針對紓困方案作業流程進行講習，從6日至昨天為止，已受理送件中央838件，部分鄉鎮公所昨天開始受理申辦，這幾天件數量會持增加。
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