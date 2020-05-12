聽新聞
test
0:00 / 0:00
學生回饋母校6000份防疫物資 大葉大學轉手贈弱勢家庭
賓特立實業股份有限公司總經理張志維，目前就讀大葉大學管理學院碩專班高階經理人組，回饋母校5000個機能竹炭口罩套、1000雙壓力襪，大葉大學考量新型冠狀肺炎疫情近日趨緩，今天把防疫物資全數轉贈彰化家扶中心和弘道老人基金會。
壓力襪是賓特立的一項產品，為了全球疫情緊繃，特別開設一條產線，用竹炭纖維生產口罩套，張志維交代公司一個月內趕製5000個。他說，公司製造醫療、運動襪類、護具等相關產品，主要銷往國外，純竹炭纖維未經染色處理，透氣佳、可抑菌除臭、包覆性好、臉部服貼度佳，可重複洗滌。
彰化家扶中心主任王震光說，彰化家扶目前照顧的弱勢兒少3000人，今年因全球疫情衝擊，許多家庭受到影響，社福團體經營更加辛苦，謝謝長期支持彰化家扶的大葉大學捐贈口罩套，幫助弱勢家庭防疫。
弘道老人基金會彰化服務處處長施淑莉說，大葉大學一直是弘道的好夥伴，弘道推動的寒冬助老活動，總能看見大葉大學志工學生的身影，謝謝大葉大學在疫情期間不忘關心社福團體。
大葉大學校長梁卓中表示，張志維是學校碩士在職專班學生，用行動支持學校「公益大葉」的辦學方針，期盼透過在地學府、在地企業、在地社福團體的愛心串聯，提醒大家「時時戴口罩，你我健康有護罩」，共同守護台灣，挺過疫情的衝擊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言