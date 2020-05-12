快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生回饋母校6000份防疫物資 大葉大學轉手贈弱勢家庭

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學把管理學院碩專班高階經理人組學生張志維捐贈的防疫物資，全數轉贈給彰化家扶中心和弘道老人基金會，受贈的家庭今天到大葉大學致謝。記者簡慧珍／攝影
大葉大學把管理學院碩專班高階經理人組學生張志維捐贈的防疫物資，全數轉贈給彰化家扶中心和弘道老人基金會，受贈的家庭今天到大葉大學致謝。記者簡慧珍／攝影

賓特立實業股份有限公司總經理張志維，目前就讀大葉大學管理學院碩專班高階經理人組，回饋母校5000個機能竹炭口罩套、1000雙壓力襪，大葉大學考量新型冠狀肺炎疫情近日趨緩，今天把防疫物資全數轉贈彰化家扶中心和弘道老人基金會。

壓力襪是賓特立的一項產品，為了全球疫情緊繃，特別開設一條產線，用竹炭纖維生產口罩套，張志維交代公司一個月內趕製5000個。他說，公司製造醫療、運動襪類、護具等相關產品，主要銷往國外，純竹炭纖維未經染色處理，透氣佳、可抑菌除臭、包覆性好、臉部服貼度佳，可重複洗滌。

彰化家扶中心主任王震光說，彰化家扶目前照顧的弱勢兒少3000人，今年因全球疫情衝擊，許多家庭受到影響，社福團體經營更加辛苦，謝謝長期支持彰化家扶的大葉大學捐贈口罩套，幫助弱勢家庭防疫。

弘道老人基金會彰化服務處處長施淑莉說，大葉大學一直是弘道的好夥伴，弘道推動的寒冬助老活動，總能看見大葉大學志工學生的身影，謝謝大葉大學在疫情期間不忘關心社福團體。

大葉大學校長梁卓中表示，張志維是學校碩士在職專班學生，用行動支持學校「公益大葉」的辦學方針，期盼透過在地學府、在地企業、在地社福團體的愛心串聯，提醒大家「時時戴口罩，你我健康有護罩」，共同守護台灣，挺過疫情的衝擊。

大葉大學 疫情 口罩

延伸閱讀

邦交國史瓦帝尼逾百人染疫 台灣派醫療團馳援

蔡總統謝護理師：口罩壓痕光榮印記永留人民心底

這形狀剛好！德咖啡濾紙公司日產百萬片口罩

第一銀行捐贈防疫物資 守護第一線醫護人員

相關新聞

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

彰化縣和美鎮柑井里民因擔心基地台電磁波，三家電信公司順應民意斷訊，至少千餘用戶電話及網路都不通，今晚在當地宮廟埕將舉辦里...

「霧峰文化觀光協會」成立 霧峰農會捐百萬基金助發展

由台中市霧峰區地方熱心人士組成的「霧峰文化觀光協會」下午成立，將致力於推動霧峰文化資源再造以及文化觀光旅遊發展，進而實現...

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，這讓一名網友好奇詢問「彰化有值得品嚐的冷門美食嗎？」，問題一出立刻掀起熱議，也釣出在地人推薦「3樣」不能錯過的隱藏好料。

台中酒店解封？ 盧秀燕未鬆口：將滾動式檢討

澎湖酒店明日起開始營業 ，台中酒店何時解封？台中市長盧秀燕今日接受媒體訪問時，並未鬆口開放酒店營業，盧說，「歹勢，我不會...

埔里福興溫泉區申報竣工 但想去泡溫泉還要等5年

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，近期已申報竣工，但有業者憂心出水量不足，建議多鑿1口井；建設處則表示，現階段...

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化縣和美鎮柑井里民因擔心基地台電磁波，三家電信公司順應民意斷訊，至少千餘用戶電話及網路都不通，今晚將在當地宮廟埕將舉辦...

台中防疫兼救經濟 黃國瑋：上下齊心

「台中政府防疫全力配合中央，振興經濟則以民生經濟為優先，」台中市新聞局長黃國瑋接受本報專訪時指出，面對此一全球性疫情，中央地方需一起努力，挺過這次難關。而在振興經濟方面，市府也陸續推出安心旅宿、商圈消費折價券等措施，以提振民生經濟為優先。

透過劇團慢啼寶貝獲療育 公益募款邀大家注愛心

弘毓基金會今天在台中市兒童福利服務中心，舉辦「打造特殊兒童多元療育的圓夢舞台」公益募款開跑記者會，公益大使也是作家上田太...

南投6億元土地閒置成髒亂點 十多年來只罰過1200元

南投縣拚觀光，但不少市區土地閒置長雜草、堆垃圾，影響觀瞻還成了防疫死角；南投市精華區前台汽客運用地，面積1875坪閒置1...

中市兩處社宅今抽籤 中籤率19%、5人最多1人中

台中市南屯精科樂活好宅及太平育賢好宅今天舉行電腦抽籤，採網路直播，台中市住宅發展處表示，南屯精科抽出184戶，太平育賢抽...

第二批安心即時上工 彰化縣196人14日報到

新冠肺炎疫情造成百業蕭條，彰化縣府結合勞動部推出「安心即時上工計畫」，釋出500個以上打工名額，目前第一梯次168人已在...

疫情緩 盧秀燕：本周會有不少公共空間放寛管制

台中市文化局長張大春今天在市政會議上，報告「台中市文化設施及展演活動防疫作為」。因應中央疫情指揮中心放寬餐飲活動人數上限...

熱門新聞

羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

影／和美柑井里訊號有救了 里民大會今晚表決僅1人反對

和美柑井里斷訊一周 民眾到場實測「原始生活」

彰化除肉圓還有什麼美食？ 在地人推「這兩樣」別縣市吃不到

超狂手持測速槍！台南兩熱點66天告發1249件

疫情趨緩 嘉義縣逐步鬆綁開放社區活動仍不共餐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。