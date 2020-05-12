學生回饋母校6000份防疫物資 大葉大學轉手贈弱勢家庭

賓特立實業股份有限公司總經理張志維，目前就讀大葉大學管理學院碩專班高階經理人組，回饋母校5000個機能竹炭口罩套、1000雙壓力襪，大葉大學考量新型冠狀肺炎疫情近日趨緩，今天把防疫物資全數轉贈彰化家扶中心和弘道老人基金會。

壓力襪是賓特立的一項產品，為了全球疫情緊繃，特別開設一條產線，用竹炭纖維生產口罩套，張志維交代公司一個月內趕製5000個。他說，公司製造醫療、運動襪類、護具等相關產品，主要銷往國外，純竹炭纖維未經染色處理，透氣佳、可抑菌除臭、包覆性好、臉部服貼度佳，可重複洗滌。

彰化家扶中心主任王震光說，彰化家扶目前照顧的弱勢兒少3000人，今年因全球疫情衝擊，許多家庭受到影響，社福團體經營更加辛苦，謝謝長期支持彰化家扶的大葉大學捐贈口罩套，幫助弱勢家庭防疫。

弘道老人基金會彰化服務處處長施淑莉說，大葉大學一直是弘道的好夥伴，弘道推動的寒冬助老活動，總能看見大葉大學志工學生的身影，謝謝大葉大學在疫情期間不忘關心社福團體。

大葉大學校長梁卓中表示，張志維是學校碩士在職專班學生，用行動支持學校「公益大葉」的辦學方針，期盼透過在地學府、在地企業、在地社福團體的愛心串聯，提醒大家「時時戴口罩，你我健康有護罩」，共同守護台灣，挺過疫情的衝擊。