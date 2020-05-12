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季節限定台中彩繪稻田 一生必遊一次高美濕地躍上田區

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府在外埔區永豐里1.3公頃的稻田上設計知名景點高美濕地，還有可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽等圖案現身在稻田中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期。圖／中市府農業局提供
台中市政府在外埔區永豐里1.3公頃的稻田上設計知名景點高美濕地，還有可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽等圖案現身在稻田中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期。圖／中市府農業局提供

台中市外埔區永豐里的稻田區為宣傳農村觀光休閒與生態保育，台中市政府在1.3公頃的稻田上設計知名景點高美濕地，還有可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽等圖案現身在稻田中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期，歡迎民眾把握機會前往觀賞。

農業局表示，彩繪稻田地點位於外埔區永豐里六分路鄰近農會牛奶工廠的田區，面積廣達1.3公頃，3月16日已先邀請外埔區馬鳴國小學童與農會同仁一同插秧，體驗稻田彩繪；同時了解稻米的生產，進行食農教育，目前彩繪稻田圖案已完整呈現。

農業局指出，高美濕地被國際網站票選為一生至少必遊一次的景點，這次彩繪稻田即以高美濕地為圖樣，用水稻種出活靈活現的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道及夕陽等圖案，想要一窺彩繪田中的高美濕地，可至水頭二路觀景台觀賞。

另彩繪稻田鄰近水流東桐花步道、虎腳庄農夫假日市集，看完彩繪稻田也可在附近走走逛逛，感受農村的悠閒生活。

彩繪稻田最佳觀賞期為5月上旬至6月下旬，觀賞路線如下：國道3號大甲交流道(外埔方向)→三環路(外埔市區方向)→水美路→甲后路四段→六分路→永眉路→水頭二路(永眉路觀景台)；或是從國道1號后里交流道(外埔方向) →月眉東路一段(外埔方向)→月眉南路→水頭二路與永眉路交叉口。也可利用Google地圖搜尋「永眉路觀景台」。

台中市政府在外埔區永豐里1.3公頃的稻田上設計知名景點高美濕地，還有可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽等圖案現身在稻田中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期。圖／中市府農業局提供
台中市政府在外埔區永豐里1.3公頃的稻田上設計知名景點高美濕地，還有可愛的彈塗魚、招潮蟹、白鷺鷥、木棧道和夕陽等圖案現身在稻田中，即日起至6月下旬為最佳觀賞期。圖／中市府農業局提供

高美濕地 國道 台中市

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