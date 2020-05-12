中捷綠線年底通車成立捷警局 8月試營運警力先進駐
台中市議會法規委員會今天討論，通過市府警察局增設「捷運警察局」配合中捷綠線預定年底通車，計劃今年8月派30名警力進駐，員警熟悉捷運場站狀況，配合初勘、履勘，明年110年的1月6日成立，員額45人。
警察局長楊源明指出，台中捷運綠線即將通車，須設立專業的交通警察局，已報警政署同意，全案送議會審核，法規會同意，將送大會同意成立捷運警局。他表示，警力派駐配合中捷進度，預定明年1月6日成立捷運警察局。
市議員李中、陳文政擔心，成立捷運警察局是否排擠到現有的警力？且台中市第二條捷運可能要在10年後通車，有需要成立警局？楊源明說，已爭取30名警力的預算，且目前是台中警力最充足的時精，不會排擠現有警力。
楊正中說，指出捷警隊明年才正式成立，質疑今年試營運及年底通車期間，捷警該如何執行勤務以及後許衍生的管考問題。楊認為交通局及警察局應審慎因應，並要求試營運期間，捷警隊應正式進駐。
捷警執行勤務、調度等相關的督導及管理工作的責任歸屬，也與捷警隊正式成立息息相關。為此，楊正中要求捷運綠線試營運期間，捷警隊就應正式進駐，讓市民朋友搭得開心、搭得安心。
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