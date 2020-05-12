彰化和美基地台遭抗議斷訊 晚間里民大會「兩選項」決定去留

彰化縣和美鎮柑井里一處電信基地台斷訊，當地約1000多名居民手機無法上網，苦不堪言；柑井里今晚將召開里民大會，電信業者等都會到場說明，再由里民決定基地台的去留。

彰化和美鎮柑井里頂庄一處廠房原本設有電信公司基地台，新地主拆除廠房後，遭里民發現有基地台，部分里民未告知里長陳明桓，以影響健康為由，直接向新地主抗議，新地主聯絡電信公司要求拆除，但業者找不到地方遷移，目前先斷訊。

基地台斷訊後，柑井里約有1000多人的手機無法上網，撥打電話時訊號也斷斷續續，里民苦不堪言，向里長陳明桓抱怨，此事在網路上傳開，大批的網友則批評柑井里的里民想要上網，又不想要基地台，心態矛盾。

也有人在網路上貼文指里長陳明桓先前曾支持拆除基地台，但面對這次的爭議，卻說要開里民大會決定，立場前後不一，陳明桓則澄清說，那些都是網路謠言。

至於基地台的去留，陳明桓先前已宣布，今晚將在彰化和美鎮柑井里的武當宮舉辦里民大會，會中包括和美鎮長阮厚爵以及中華電信等電信業者代表都會出席，針對基地台斷訊提說明。

而里民大會將有兩個選項給里民討論，一是所有基地台撤出柑井里，到時手機將無法撥接、無法上網，所有與外界通訊只剩下家用市內電話及自家WiFi；二是另規劃在新地點建立新基地台，每月收取的租金做為柑井里社區發展基金，到時讓里民們來投票決定。