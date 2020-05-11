台中市加緊審查 5月11日發出紓困補助金
中央宣布擴大急難紓困補助對象，台中市政府增派人力加班審件，今天在北屯區公所率先發出全市首件紓困補助金，市府表示，各區公所今天共審核通過28件，發出新台幣57萬元。
台中市民政局指出，市府以主動全面協助中央紓困，包括主動「收件」、主動「登打資料」、主動「審查」、主動「發放」，昨日取得確定申請書格式後，相關局處都加派人手，加緊收件、登打、審查，截至目前為止，約收件1萬2000件，如審查有疑義，再報請中央審查。
以北屯區公所為例，民政局表示，北屯區公所累積收件1800件，經上週末加班審理，已通過2件因疫情影響收入的擴大紓困案，分別為因疫情造成交易減少的無保廖姓房仲，以及因疫情影響，收入由每月2萬多元折半，無力再付房租與攤位費的林姓市場攤商，2人都符合這次紓困資格。
市府表示，統計至今日下班截止，全市審核通過並已發放紓困金，包括北屯2件、太平17件、大里1件、烏日3件、清水5件，累計28名民眾受惠，依資格條件不同，累計發放57萬元。
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