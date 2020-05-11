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疫情趨緩長照構開放探視 台東8旬翁隔3月終見癱兒
國內巷新冠疫情趨緩，中央疫情指揮中心也放寬長照機構管制，有限度開放家屬探視住在長照機構的親友，台東高齡80歲王伯伯隔了近3個月，今天終於見到朝思暮想的兒子，雖然要保持1.5公尺距離，已讓王伯伯很開心。
創世基金會台東院從7日起開放家屬探視，但規定每人每周1次，每次1小時，且須戴口罩、保持室內1.5公尺安全社交距離，不能碰觸病患。
王伯伯48歲的兒子阿汶從小因腦性麻痺，日常生活需要他人協助，10多年前吃飯噎到，缺氧過久成植物人，王伯伯與妻子攜手照護，隨著夫妻兩年紀漸大，4年前讓阿汶入住創世台東院。
4年來，王伯伯幾乎每天都風雨無阻到院陪伴阿汶，整理被褥、牽牽兒子的手，今年2月國內傳出新冠疫情，且有長照機構院內感染，政府要求長期機構禁止探視，王伯伯已近3個月未到創世台東院探望癱兒。
睽違近3個月，今天王伯伯終於又踏進創世台東院病房裡，隔著1.5公尺距離看著兒子的臉，雖不能撫觸，他已很安慰了，他說：「當時兒子睜大眼睛看我，好像抱怨我那麼久沒來」。
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