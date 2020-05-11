1萬元紓困金要地方審又要地方負責 公所人員超不爽　

行政院擴大紓困方案，針對無投保工作者等，每家戶發放1到3萬元補助金，彰化縣從第一線公所到縣府社會處都如火如荼加班處理，但公所人員不滿，抨擊中央政策從受理、審核到發錢都是地方公所，把所有壓力加諸在公所人員身上，根本就是「要地方審核又要地方負責。」

縣府社會處長王蘭心說，行政院擴大紓困方案彰化縣目前公所核定約100件，130萬左右，中央已撥款3千1百多萬給彰化縣，今天已發放給各公所，讓公所人員依申請人需求領現金、支票或轉帳。

王蘭心也說，審核人員須要先將民眾寫的書面資料填到電腦系統，系統一開始甚至沒有計算系統，民眾提供資訊有限下還須查相關資料，一個小時頂多處理２、３件，建議民眾申請可以提供更多證明文件，有助加快審核效率，早日收到補助金。

第一線公所人員連日來受理紓困方案申請，加班工作，甚至母親節假期都到公所加班審核資料，不滿情緒累積到高點，大罵中央出一張嘴，原本說中央審核、地方免責，但所有事都是公所人員在做，許多民眾聽從政府官員說法拿著一張身分證、一張切結書就來申請，後續戶口、財稅狀況還是得由市公所逐一查詢，也不是一查就有。

公所人員說，有49歲中度肢障縣民申請，還填自己是「水泥工」，未有證明文件，自己領有低收入戶補助，母親則有老人補助，一個月約有1萬5千多元政府津貼，紓困補助照理來說領有政府津貼者不得申請，還有公所人員受理遭法院「禁治產宣告」的申請人文件，「有限資訊下，這些到底該不該發錢？」打電話多問一句還會被民眾破口大罵。

公所人員說，若中央擔心「錯殺」需要補助的申請人，條件又放到那麼寬，何不全面發放，現在政策民眾若對公所資格審核不滿，還能向縣府訴願甚至打行政訴訟，等於將所有壓力都加諸在公所身上。