被虐少年要復學 員榮醫院願提供免費醫療

彰化縣17歲少年小羅被黑心老闆凌虐，截肢三腳趾，歷刼歸來後，他表示已決定要復學，不過還得面對後續手腳的復健醫療，員榮醫療體系總院長張克士看到本報報導，很同情被虐少年，表示員榮醫院願意提供免費的醫療協助。

羅姓少年今天在母親陪同下再度前往林口長庚醫院就醫，他先前被囚禁在桃園遭老闆詹姓老闆等3人凌虐3個月，以他工作不力等理由，以球棒毆打，甚至綑綁用電擊及空氣槍打，造成小羅全身多處皮膚壞死，造成腳趾3指壞死截肢，右手中指也因被電擊已無知覺，都必須再進行後續相關復健手術。

原本曾在北斗家商夜間部就讀的羅姓少年今天說，他已決定要再回學校讀完高職學業，原本被凌虐時都以為自己無法活著回來，能在母親節前夕回家，格外珍惜，以後會更聽媽媽的話，並努力復健，希望完成學業後，能繼續工作減輕母親負擔，不過羅母是越南籍單親外配，平常在麵攤工作，對於後續手術與復健的醫藥費等也覺得有壓力。