久等了！台中關懷據點今起開放不共餐 親子館19日恢復

新冠肺炎疫情連續29日本土零確診，響應中央「防疫新生活運動」市長盧秀燕今天市議會宣布，台中市社區照顧關懷據點及親子館也將分兩階段開放，其中社區照顧關懷據點今天起恢復健康促進活動，親子館預計5月19日起開放，分階段恢復正常生活。

市議員賴義鍠、黃健豪詢問校園假日開放，社區照顧關懷據點及親子館預計何時開放？市長盧秀燕表示，因疫情相對緩和，台中市社區照顧關懷據點將採取兩階段開放，第一階段從今日起，恢復健康促進活動，例如簡單衛教、健康活動等，但不共餐，仍維持送餐或盒餐。

至於全市8家親子館預計5月19日開始，除了原有的教具玩具借閱服務外，恢復活動、親職教育及入館，但入館組數減半，視疫情狀況再逐步開放入館。

社會局長彭懷真表示，前一陣子疫情最嚴峻的時候，考量長輩健康和群聚風險，從3月23日起暫停健康促進活動。今天恢復開放，仍須落實各項防疫措施，因此餐飲服務維持盒餐及送餐，不共餐以降低飛沫傳染風險。

校園開放部分，盧市長指出，全市國、高中職及國小校園嘗試假日對外開放，從5月16、17日起試辦；至於周一至周五平日下課後，校園是否對外開放，教育局將先邀請家長、教師、學校一同討論，取得共識後再對外宣布。