福壽山農場新品種玫瑰花 浪漫盛開
福壽山農場引進彩色玫瑰種植，種在鴛鴦湖畔的「奇花異草館」，花色鮮艷多樣，花期約1個月，場長巫嘉昌表示，炎熱天氣已到，到福壽山避暑還可欣賞玫瑰。
巫嘉昌表示，玫瑰為薔薇科植物落葉灌木，花期約每年5到6月，果期每年約8到9月，玫瑰花色可以分為14類，許多育種家執著於稀有花色之育種，如藍色、古銅色、紫色、黑色、綠色、灰色、雙色和多花色等，此次農場引進稀有顏色品種例如綠色、綠粉混色、粉白粉紅斑紋、香檳色、紅面黃背色等稀有顏色玫瑰。
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