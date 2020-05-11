議員批市府iBike「搞錢」 盧秀燕爆氣：非常不應該！

台中市政府今天市議會議程提出iBike租賃系統現況與願景的專案報告，親民黨議員段緯宇指出，根據預算1輛腳踏車平均要花5萬8，簡直離譜！他拿手板寫著「有錢不搞是笨蛋！」並指市府人員拿好處。盧秀燕爆氣反駁，議員不應影射市府人員的操守有問題！這個預算各地皆然，有智慧營運且是7年的經營管理，不是這輛腳踏車單價5萬8，必須說清楚！

段緯宇說，他多次反對，但台中市政府非要一年編5億元花在iBike租賃系統，他算一算9000多輛自行車平均一輛腳踏車就要花5萬8000元「是什麼腳踏車這麼貴？！」 他說「有錢不搞是笨蛋」市府人員是不是拿到好處？

盧秀燕爆氣，她說，議員不應該影射府人員的操守有問題！段緯宇表示「當然有問題」盧秀燕高聲說，很多縣市包括雙北都如此，花一樣的錢，不是只有台中市！段緯宇說「別人吃你們也要吃嗎？！」盧秀燕連珠砲回應，這是連續7年的經營管理，不是1輛自行車的單價，議員要弄清楚。段緯宇強調：他嚴重懷疑。