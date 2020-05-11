萬元紓困金是有錢農民的零用錢 百萬青農：可捐出來　

行政院擴大紓困，給農漁民1萬元紓困金，農保資格直接撥戶，其餘今天開始申請，彰化縣是農業大縣有13萬5千多人可以直接領到入帳的1萬元，因從寬認定、無法真正排富，就連契作大戶、百萬年薪農民幾乎人人有獎，有農民稱這1萬元紓困金等於是有錢農民的零用錢，天上掉下來的禮物。

農漁民1萬元紓困金政府訂出排富標準所得50萬以下，但農業的收入免稅，並非真排富， 一名曾獲選彰化百萬青農的農民說，若今天紓困金是需要申請的話，不會主動去申請，但因是直接入帳，「我也可以捐出來」，即便是領到後直接花掉也是促進台灣經濟消費，最重要的是考量到農會人力有限，各項勾稽檢核過程只會讓真正需要申請補助的人被排除在外，直接入帳減少作業流程，才能迅速紓困。

彰化市張姓農民管理7分大菜園，年薪超過百萬，同樣可領得1萬元紓困金，他說今年以來銷量減少一半以上，只能減產，彰化縣青農聯誼會長陳建凱說，疫情以來農產品價格低落，1萬元對真正收入斷炊的農民幫助有限，主要是「鼓舞」作用居多，也讓農民感覺公平，減少各項審核的爭議，增加效率。