中市關懷據點及親子館 盧秀燕：兩階段逐步開放

台中市政府繼宣布分兩階段逐步開放民眾進入校園活動後，市長盧秀燕今天再宣布，社區照顧關懷據點及親子館也將分兩階段開放，其中關懷據點今天起先恢復健康促進活動。

台中市議會今天召開定期大會，多名市議員關心社區照顧關懷據點及親子館預計何時開放，盧秀燕指出，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情相對緩和，市府將分兩階段逐步開放，其中社區照顧關懷據點第一階段從今天起恢復健康促進活動，例如簡單衛教、健康活動等，但不共餐，仍維持送餐或盒餐。

至於全市8家親子館開放時程，盧秀燕則說，正全力消毒，預計19日起除原有的教具玩具借閱服務外，也恢復活動、親職教育及入館，但減半入館組數，後續視疫情狀況再逐步全面開放。

盧秀燕強調，不論是社區照顧關懷據點或親子館，仍會嚴加控管入場人數，並要求民眾落實戴口罩、量體溫、勤洗手等個人防護措施。

台中市社會局長彭懷真表示，社區關懷據點從3月23日起暫停健康促進活動，如今雖恢復活動，仍須落實各項防疫措施，因此餐飲服務維持盒餐及送餐，不共餐，以降低飛沫傳染風險，也提醒長輩參與活動時，保持安全社交距離。

在校園開放部分，盧秀燕指出，全市國、高中職及國小校園從16、17日起試辦假日對外開放，至於平日週一至週五下課後是否對外開放，教育局將先邀請家長、教師、學校一同討論，取得共識後再對外宣布。