日月潭區漁會申領補貼 預估4000漁民可拿到1萬元

南投縣目前有5500位漁民，納保於日月潭區漁會的甲類漁民占絕大多數，均屬於勞保身分，今天同時受理生活補貼及紓困申請，凡勞保投保薪資在2萬4000元以下，可申領3個月3萬元的紓困金，2萬4000元以上的漁民可請領1萬元生活補貼。

日月潭區漁會表示，全南投縣目前加入漁會的漁民共有5500人，投保漁會的甲類漁民有5400餘位，今天開辦各項申請前，已統一寄發申請書給會員，第一天的排隊情況還好，因為漁民大概明後天都會收到申請書，以投保額2萬4000元為界限，保額以上的4000位漁民都可申請1萬生活補貼，但保額以下的才能領3萬元紓困金。

漁會指出，位在台灣中央，是唯一不與海鄰的縣分，日據時期的日月潭，早在1935年起，漁民就成立了漁會組織，取得日月潭專用漁業權；政府遷台後再由南投縣漁會更名為「南投縣日月潭區漁會」，是全台唯一的高山淡水漁會，轄區包括整個南投縣，如今5500多會員散佈全縣各個鄉鎮，從事於河沼捕撈及高冷水養殖漁業。