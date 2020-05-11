彰化縣立學校開放校園一縣多制 校方：尊重家長與民意

彰化縣政府授權縣立學校自行決定，是否從今天起開放校園，各校上午召開行政會議和防疫小組會議，作法不一，有的順應民意開放但限制出入口，有的在這個周休二日（16日、17日）國中教育會考之後開放校園，部分學校採納家長意見維持現狀不開放。

縣政府教育處長陳逸玲已表示，按照中央流行疫情指揮中心指引，滾動式修正縣立學校校園管制措施，目前交由各校決定。

彰化縣215所縣立學校今天上午都召開會議。埔鹽鄉8所國中小學達成共識，國中教育會考之後開放校園。埤頭國中校長許文宗說，學校位在郊區，對面是工業區，環境較複雜，所以不開放校園。北斗國小校長林旻賜表示，恢復過去星期一到星期五的下午5點到上午7點開放運動場，社區民眾從後面小門進出。王功國小採納家長意見，不開放校園，社區團體和民眾移往鄰近公有空地運動。