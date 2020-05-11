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「罷韓」跨縣市相挺 彰化路口看板驚見「6月6日回家罷」
高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日星期六投票，彰化縣議員賴清美和民進黨彰化縣黨部主委候選人許廣東今天在彰化市豎立1面罷韓看板，是繼5月7日彰化縣議員賴澤民在員林發起「韓國瑜不給掛，我們來掛」行動，打算讓看板遍地開花。
賴清美和許廣東等人今天在彰美路與金馬路拿著「堅定罷韓」、「666回家罷」等看板，呼籲戶籍在高雄市的民眾記得6月6日回家投票，罷韓的大型看板今天上午也高掛，為北彰化第1面罷韓看板。
許廣東說，彰化縣有許多從高雄到彰化工作的高雄市民，他以行動挺高雄用人民的投票權，給不適任首長有所警惕。賴清美也說，高雄市不讓罷韓看板上架，就讓罷韓看板在彰化遍地開花，承租看板位置在金馬路口合法懸掛，人車往來也相當醒目，看板內容「挺高雄，6.6回家罷！」，鼓勵高雄市民行使公民的權力。
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