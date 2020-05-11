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南投斷指少年引關注 縣府清查低收生每人發3萬救急

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣北山國中徐姓斷指少年處境，凸顯清貧學子困境，縣長林明溱指示清查類似困境學子，並每人發放3萬元救急，擬設經常性救助方案。圖／南投縣政府提供
南投縣北山國中徐姓斷指少年處境，凸顯清貧學子困境，縣長林明溱指示清查類似困境學子，並每人發放3萬元救急，擬設經常性救助方案。圖／南投縣政府提供

南投縣國姓鄉徐姓少年為協助寡母切草餵鹿，左手卻被捲入牧草裁切機，4指被截斷，各界愛心湧入，也凸顯清貧學子困境，縣府清查類似困境學子約100多人，縣長林明溱今在縣務會議宣布，每人發放3萬元救急，擬設經常性救助方案。

林明溱指出，徐姓少年就讀北山國中，父親車禍早逝，母親是印尼新住民，在親戚的鹿場工作獨力養3名兒女和93歲婆婆，家境貧困；而徐貼心幫忙媽媽切草要餵鹿，左手卻遭機器捲入，而截斷4指，處境令人不捨。

經學校向縣府反映後，1日就前往徐生家中慰問，除發放縣長慰助金5萬元，也自掏腰包捐出約3分之1的薪水，而林考量縣內有類似困境學子恐不少，指示教育處調查全縣各校，確認還有多少類似徐生的家境困難的學子。

縣府教育處今在縣務會議上報告，經盤點全縣公立中小學及縣立旭光高中有隔代敎養、新住民單親家庭或無父母由兄妹打工撫養等家境困苦學子，約有100多位學生家庭生計困難需關懷扶助，均以造册列管，隨時可適時啓動急難救助機制。

林明溱當場宣布發給這些清貧學生每人3萬元，經費編列則將從縣長慰助金支應，粗估需要近400萬元；他提到，幫忙不是一次而已，考量其家境狀況應要時常關懷，因此擬設經常性扶助計畫，助家境困苦學生安心向學。

林表示，透過經常性扶助計畫去關懷清貧學子，依其就學或急難需求不定期給予慰助金，但縣府財源有限，因此該計畫仍需要有愛心的社會大眾或企業團體資助，若想做善事或幫助貧困的人都歡迎捐助縣府，相關款項用來協助貧生改善生活。

南投縣徐姓斷指少年處境，凸顯清貧學子困境，縣長林明溱指示清查類似困境學子，並每人發放3萬元救急，擬設經常性救助方案。圖／南投縣政府提供
南投縣徐姓斷指少年處境，凸顯清貧學子困境，縣長林明溱指示清查類似困境學子，並每人發放3萬元救急，擬設經常性救助方案。圖／南投縣政府提供

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