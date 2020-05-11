中市教會反對建媽祖像 巿議員：辦耶誕活動也違憲？

台中大安媽祖文化園區的雕像興建與否，掀起爭議。台中市議員張耀中在今在議會表示，全市有100多個教會分支丶其他教會策略聯盟區反對，他指市府用公帑建「神像」違憲。市長盧秀燕強調他尊重所有宗教「建不建雕像由議會決定！」

台中市議員黃健豪表示，各縣市政府辦理耶誕活動，是否也違法違憲？

張耀中說，台灣基督長老教會台中中會的反映，不應該用公務預算建媽祖雕像。他說，中會在台中市約有70多個教會分支，加上其他教會的策略聯盟，所屬的團體力量逾百單位。

教會聯盟共同明確表達市府不應用公帑興建神像，憲法第7條及大法官釋字第573號指出，人民不分宗教一律平等，且國家不得對特定宗教予以獎勵或限制，市府如編預算建媽祖雕像，此舉違反憲法。

張耀中指出，大法官相關解釋也曾提到，國家不得對特定之宗教加以獎勵或禁制，或對人民特定信仰畀予優待或不利益，倘若市府貿然將提案或相關預算送入議會審查討論，未來其他宗教可否用促進觀光文化之名，遊說用公務預算做實質宣傳？

張耀中說，媽祖案從縣市合併的第一屆討論到現在第三屆，歷經三任市長，議會的附帶決議明確表示不得用公務預算興建，市府對與正反意見皆有的情形之下，最好的方式就是「依法行政」。

台中市長盧秀燕表示，宗教一律平等，大安媽祖園區是否建媽祖雕像「必須由議會決定！」