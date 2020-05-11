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農漁民1萬元紓困首日申請 漁會人潮多但順利

中央社 / 台北11日綜合報導

漁民生活補貼1萬元申辦今天啟動，全台約140萬名農漁民可申請生活補貼新台幣1萬元，今天各漁會雖出現排隊人潮，但因漁會人員已提前告知申請所需文件和程序，大致秩序良好。

行政院長蘇貞昌日前宣布對兩個族群加碼紓困，一是有工作無加保者，如舉廣告牌，賣玉蘭花、流動攤商等共34萬人；二是農漁民，約140萬人，皆排富發放新台幣1萬元，今天開放申請。

由於全台各漁會上週起就接獲民眾諮詢電話，漁會人員提前告知申請所需文件及申辦程序，並告知申請時間長達2個月，也預期申請日會有排隊人潮，皆加派人手辦理，手續也一律從簡，因此今天各漁會雖有排隊人潮，但秩序良好，考量到部分長者不識字，漁會派專員協助填寫資料。

一名新竹區漁會會員指出，這次在漁會申請紓困補助相當便利，漁會事前就先提醒漁民們準備所需資料，且分流也做得很好，今天上午到漁會申請只耗時5分鐘，不會影響工作。

雲林區漁會台西推廣中心今天也出現排隊人潮，一個上午有超過300人提出申請，中心加派人手協助辦理。

不過，雲林縣林姓養殖戶不滿地說，中央既然已經估算受惠人數，漁民為何不能像農民一樣，讓生活補助金直接入帳戶，反而需要在烈日下排隊，現在處於武漢肺炎防疫期間，應避免群聚。

台南縣區漁會總幹事陳崇德表示，今天早上有不少漁民到漁會申請辦理1萬元生活補貼，到上午11時許已受理上千份，仍有民眾在排隊、填表。

彰化區漁會王功辦事處同樣擠滿人，漁會職員先在門口解說並幫忙檢查民眾填表是否正確，裡面職員則是忙著初審申請表及輸入電腦。

一名前往彰化王功辦事處的漁民說，能領補助當然早點申請，所以一早就來排隊，單子填一填就好，1萬元對生活多少有幫助。

台中區漁會各辦事處今天一早就擠滿許多漁民，大多是詢問申請方式，並拿申請表填寫。

淡水漁會總幹事吳永寬表示，漁民只要帶身分證、存摺、印章就可申請，在認定上也很單純，再加上不識字的老漁民也有專員協助填寫，因此，申辦狀況良好，預估上午有200人申請，待送漁業署核定後就可核撥紓困補助金到帳戶。

宜蘭縣蘇澳區漁會總幹事陳春生指出，由於漁業署先前已指示漁會作業分流及申辦從寬從簡，因此上午受理情形非常順利，民眾只要備妥資料，不用1分鐘即可完成，截至上午10時許，3處分會合計已受理600多件。

漁民

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