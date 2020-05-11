大甲媽遶境何時恢復 鄭銘坤：不排除提前出發

大甲媽遶境活動因為疫情而暫緩舉辦，國內連續已28天未出現本土確診個案，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天表示，台灣防疫做得很好，會跟疫情中心專業研究，不排除提前出發。

原本按往例，大甲媽遶境活動於3月間出發，但今年因為遇到武漢肺炎（COVID-19）疫情，廟方決定暫緩舉辦遶境活動，最近台灣連續28天沒有出現本土確診個案，外界關心大甲媽遶境活動是否恢復，鄭銘坤今天接受媒體採訪時，做上述表示。

鄭銘坤表示，政府的防疫措施做得很好，已經28天沒有本土確診個案，最近很多信徒每天打電話來，很期待遶境活動何時出發，再等幾個星期，跟中央流行疫情指揮中心進行專業研究，不排除可以提前出發遶境。

鄭銘坤指出，媽祖遶境活動可以帶動經濟，近來因為疫情關係，飯店餐飲業生意不好，如果全台的宮廟都可以出去走走，相信可以帶動小吃業者，這是好事情。

對於大甲媽遶境，鄭銘坤指出，宮廟的各團隊都很期待及做好準備，只要時機可以，隨時可出發，期盼持續保持零確診，如果大甲媽遶境可以出發，也請參加的民眾做好防疫措施。