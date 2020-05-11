護理節將到 童醫院拍片記錄醫護抗疫光榮印記

中央流行疫情指揮中心今年1月20日成立至今，全國醫護人員堅守崗位，讓疫情傷害降到最低，512國際護理師節將到，童綜合醫院拍影片記錄所有醫護人員防疫抗疫的光榮印記。

童醫院表示， 許多護理師長時間防疫工作，因不斷洗手而手過敏發癢脫皮，因長期戴著口罩導致壓迫耳朵而紅腫，因戴N95口罩與緊裹手套而留下「光榮印記」，因全身包裹隔離衣而汗流浹背。

童醫院為了感謝院內1300位護理人員們的辛苦，送禮券和護師鞋，也為了彌補因防疫而取消慶祝餐會之遺憾，再送每人一盒蛋糕；另外也有企業與商家共同響應國際護師節，醫院內的7-11在512當天憑醫院員工證可免費兌換黑糖珍珠撞奶一杯，還有膜研數位科技有限公司到院免費幫醫護人員手機貼抗菌玻璃膜，減少醫護手機藏菌風險。

醫院各科別醫師與各職類人員錄製一支祝福影片給童綜合醫院護理同仁，用跳舞、唱歌和手勢來呈現出每人發自內心的心意，顯出許多醫師私底下幽默風趣的一面。