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南投今放寬加護及安寧病房探病 關懷據點重啟也有譜
新冠肺炎疫情趨緩，台灣已28天無本土病例，南投縣6日宣布全縣住宿式機構採預約實名探視，今再放寬醫院加護及安寧病房探病，一般病房仍禁止探病；因疫全面停辦的長照站及社區關懷據點也研議鬆綁，可望有條件恢復長照據點活動。
南投縣政府為管控疫情，避免醫院或長照機構發生群眾感染，衛生局3月9日即禁止全縣10家醫院探病，同月23日禁止全縣住宿式機構探訪，率全國之先；社會處4月1日也宣布全面停辦社區據點、長照站及長春活力站等長照活動。
衛生局今在縣務會議表示，視國內疫情趨緩，考量住宿式機構住民多為臥床、行動不便及年長者，親友關懷探視有其必要性，6日已公告放寬全縣61家住宿式機構探視，原則上採預約及實名登錄制，另也有限度醫院調整放寬探病管制。
衛生局長黃昭郎也說，中央日前建議可有限度解除醫院探病限制，因此9日先行通知縣內10醫院調整放寬管制，今正式公告開放加護病房及安寧病房每日固定1次探病時段，每人每次限2名訪客，但一般病房仍全面禁止探病，並未鬆綁。
而南投縣長照、社區關懷等據點因疫全面停辦，老人活動、共餐等全取消，影響逾165個站點營運，以及2500名長輩生活，地方期盼快點恢復正常；社會處今也表示，疫情趨緩後即調查全縣站點恢復站點意願，有高達7成6表示同意。
南投縣長林明溱也責成社會處研議恢復站點，林說，在防疫措施安全前提下，逐步放寬辦理老人長照活動，讓長輩有活躍老化的空間；社會處長林志忠則表示，考量防疫將朝有條件恢復，著手研擬重啟站點，待公文簽辦後就會正式公告。
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