漁民領1萬元生活補助 彰化漁會大排長龍

農漁民紓困1萬元今天開始申請，99萬農民有農保、農職保及戶頭資料直接匯款，但漁民仍須到漁會排隊申請，彰化區漁會鹿港辦公室今天上午開始排隊申請漁民不間斷，全縣預計有1萬4千多名甲級會員符合申請資格，但因許多漁民年紀大，填資料有困難，漁會動員工作人員代寫、協助申請。

行政院上個月宣布漁民3萬紓困補助方案，但限制月投保薪資2萬4千元以下才能領，讓許多農漁民喊「看得到卻吃不道」，上星期再宣布漁民紓困擴大方案補貼1萬元，彰化區漁會今天7處辦事處都加派人力協助漁民填單申請，有的漁民年紀大，寫字有困難，漁會派人代寫，連家政班員都到場服務，避免讓民眾等太久。

彰化區漁會秘書洪一平說，目前彰化漁會會員數2萬4千多人，第一波紓困生活補貼3萬元方案，有6千8百多名會員符合資格，大都年資較淺，或是未逐年加保的漁民，已有近3千人申請，今天加碼開放申請的1萬元補助，有1萬4千多名會員可申請，都是107年度個人綜合所得總額未達50萬元，符合資格人更多，但申請3萬元補助者就不能重複領1萬元生活補貼。

64歲施姓漁民說，上星期原本想申請3萬元補助，但因從民國79年就加入漁會投保，月投保薪資早就超2萬4千多元，看電視有放寬申請，今天再來申請1萬元補助。