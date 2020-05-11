花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

台中市府今天在議會大會中專案報告，最受矚目的是市府提案大安港媽祖園區的媽祖雕像及周邊專案報告，市議員連日來接到正反雙方包括基督教團體、推動媽祖園區人士的電話拜託，大甲大安外埔里長、里民100 多人今天也到議會旁聽，關心進度。

大甲在地50多名里長等代表，上午到台中市議會陳情，他們高喊「媽祖園區 帶動觀光!」要求台中市政府盡速完成大安港媽祖文化園區整體興建，帶動地方觀光繁榮。

台中市大安港媽祖文化園區，目前園區基座與周邊建設已完成，共花了6億預算。因前兩屆議會都不同意市府動用預算支應媽祖雕像，媽祖園區沒媽祖，盧秀燕市府設法解套，希望大型建設不要只作一半。但有的議員包括民進黨李天生、無黨的朱元宏則極力反對公共預算不應只為某宗教服務。

但贊成市府送預算的議員包括李榮鴻等認為， 目前園區做一半，形同蚊子園區，浪費公帑，市府應收尾。議長張清照裁示市府今天專案報告，再決定是否接受市府提案。

甲安埔地區里長、里民今早在議會廣場聚集，由當地議員李榮鴻帶隊，舉手板請議會同意通過市府以公共預算建設雕像。議會擔心擦搶走火，安排到議會旁聽席。

連日來市議員接到正反雙方拜託的電話，多數議員擔心此案被貼上「反某宗教的標籤」不少議員打算觀望。市府指出，媽祖文化園區朝藝術文化建設，不會僅服務宗教。