太平、霧峰臨櫃申請上午等嘸人 農會：可能不急

對於政府對農民的紓困，有農保且有帳戶的，1萬元會直接匯帳戶，另14萬名實耕者今起須至農會申辦，但台中市大里、霧峰、太平農會申請者都不多。大里區農會總幹事賴東陽推測，可能很多人誤以為都是進戶頭，所以沒有來申請，並可能在帳戶未收到錢後，到18日才會出現人潮。

賴東陽說，大里區農會符合紓困修件的農民有5千多人，其中有1千多人須臨櫃申辦者，但今一早幾乎沒什麼申辦者。他推測，可能大家誤以為都會直接進戶頭，所以才未前往申請，一直要到15日錢未進帳戶，才會詢問，並因周六、日是假日不上班，18日才會趕著申辦。

太平、霧峰區農會上午10點前無人來申辦，農會人員也推測，可能還有很多人不明瞭規定，或申辦截至日到6月30日，目前還不急，所以不急著申辦。

全國實際耕作者14萬人，今年4月30日起算近3年參與以下農糧政策或經改良場確認的實耕農民，共計8大類，包含有機及友善環境耕作補貼、農糧作物產銷履歷環境獎勵、對地綠色環境給付計畫、公糧收購、農業天然災害現金救助、農業天然災害低利貸款、農產業保險補助，以及肥料預購實名制對象。