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「藝術新聲」18校165人聯展 有如微型當代藝術博覽會
一年一度「2020藝術新聲」每年集結全國各地藝術系所的新銳創作者前到台中聯展，今年有18所學校丶165位年輕創作者丶367件作品，即日起至5月27日，同時在大墩文化中心大墩藝廊7個展場展出，新生藝術工作者分享當代藝術的新潮流！
文化局局長張大春、總策展人彰化師大美術系教授陳一凡丶中華民國畫廊協會理事長鍾經新等人揭開序幕。
鍾經新表示「藝術新聲」是藝術科系畢業生即將進入社會的起點，今年邁入第7個年頭，從9校逐漸擴大為18校展出，各界期待「藝術新聲」為藝術界灌注的活力。
本次展出校系包含台北藝術大學、台灣師範大學、台灣藝術大學、台北市立大學、元智大學、清華大學、東海大學、台中教育大學、彰化師範大學、大葉大學、嘉義大學、台南藝術大學、台南大學、高雄師範大學、東華大學，還有香港中文大學藝術系、香港浸會大學視覺藝術院、香港藝術學院等。
學子們透過作品展現多元藝術面向，豐沛又旺盛的創作能量，形成一場微型的當代藝術博覽會。
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