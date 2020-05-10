疫情趨緩 鎮瀾宮：目前太熱不宜辦大甲媽遶境

國內新冠肺炎疫情連續28天本土零確診，針對大甲媽祖遶境進香何時舉辦，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，大甲媽祖遶境進香日期還需與專家學者研究開會討論，目前天氣正熱並不適合。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，今天連續28天本土病例零確診，部分場所已陸續解禁，有信眾關心大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動何時可以進行，鄭銘坤今天表示，目前還未確定。

鄭銘坤指出，雖疫情趨緩，但遶境進香事宜必須召開董監事會議討論，因應防疫措施，還得與專家學者討論後才會決定，屆時將向媽祖上香擲筊確定日期。廟方人員也表示，遶境所經路線多屬於戶外、露天，目前天氣正熱，並不適合。

大甲媽祖遶境進香活動今年本預計在3月19日起駕，後因新冠肺炎疫情升溫延後舉辦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前特地在農曆的媽祖生日，南下鎮瀾宮參拜，他表示，有機會可以舉辦遶境進香活動，但要視疫情變化。

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜，路程長達340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，年年吸引百萬信眾相隨。