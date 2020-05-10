比40度高溫更火熱 南投二坪山冰店遊客多3倍被擠爆

南投縣國道三號南投服務區今天午後高溫一度飆到40度，刷新今年以來最高溫紀錄，雖未有中暑路倒案件，但有1例自行就醫；多數民眾躲高溫宅在家，但也有人出門找涼快，水里鄉台電大觀電廠二坪山冰店因此被擠爆，遊客成長3倍。

中央氣象局今一早針對南投、台中、彰化等中南部縣市及花東地區發布高溫警示，南投縣今中午12時出現37.7度高溫，下午1時上升至38.7度，下午1時30分更飆出40.0度高溫，不僅是全台最高溫，更刷新今年以來最高溫紀錄。

而室外高溫讓多數民眾選擇宅在家，南投縣中暑案件不增反減，南投縣政府消防局表示，今天並未接獲中暑路倒等案件，可能因天氣太熱，民眾減少外出；縣內各大重點醫院，也僅衛福部南投醫院出現1件中暑病例，由患者家人自行送醫。

衛福部南投醫院表示，該名中暑患者並非外出遊玩或踏青，而是為施作鐵皮屋工程長時間暴露在陽光下，施工結束後出現頭暈不適的熱衰竭現象，家人因此將其送醫，但經醫師診治並輸液後，已無大礙，目前也已離院返家休息。

只不過，南投的高溫並沒有嚇退所有人，水里鄉的台電大觀電廠二坪山冰店因販售古早味枝仔冰，且因位居半山腰能遠眺濁水溪流域景色，今天上午就陸續湧入遊客，中午過後衝著枝仔冰找涼快的民眾更多，上山人潮簡直擠爆電廠。