鹽光9年照顧芬園鄉學童課輔 遇疫情師資費都快付不出來

彰化縣鹽光社會福利協會這9年來在芬園鄉照顧50多個家庭，靠著募款讓在地國中小弱勢孩童下課後有地方可以去，約有10名老師免費帶學生寫作業、活動，但受到新冠肺炎疫情影響，今年經費缺口仍有200多萬，連老師的薪水都快發不出來。

彰化縣鹽光社會福利協會長期推動「為偏鄉弱勢孩童點一盞燈教育計畫」，執行長李子微說，當初發現彰化縣26鄉鎮當中，位在邊陲的芬園鄉在醫療資源相對不足，超商比例也較低，評估下決定投入協助當地孩童，讓下課後沒人照顧，又沒機會到安親班的學生，能有一處安全的處所寫功課，也聘請老師陪伴孩童。

協會每一年的經費來源都是募款，李子微說，每年師資費約350萬元，今年因碰上新冠肺炎疫情，公司行號捐款銳減，目前還有200萬缺口，實在擔心老師的薪水都付不出來，也有老師為此利用額外時間兼差上課，增加收入。