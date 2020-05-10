炎熱東大溪出現死魚 中市府清理並稽查源頭
台中市東大溪下游最近發生魚群死亡情形，台中市政府獲報後立即派員前往稽查，由水利局啟動魚屍清理作業，今天下午清理完畢，環保局第一時間採水檢測，初步未發現水質異常，研判為溶氧量低所造成，將持續追查上游工廠是否排廢，若查獲違法情事者，將依法嚴懲。
中市水利局表示，近日中部地區無降雨，台中地區各級排水基流量不足，加上天氣炎熱，水中溶氧不足，初判因此造成魚群死亡，市府獲報後，已立即派員清理，將持續加強巡視，維護排水環境。
環保局指出，為釐清死魚原因，第一時間已採取溪水快篩檢測，目前無發現異常反應，將持續篩選稽查上游高汙染性工廠是否排放廢水，若經查獲違反環保法令情事者，將依法嚴懲。
民眾若發現環境汙染等公害情事，可打環保局陳情報案專線04-22291748或免付費電話0800-066666通報，環保局將儘速派員前往處理。
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