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虎山岩金針花況只剩一成 遊客仍湧入遊覽車也來了
熱門彰化縣花壇鄉虎山岩金針花景點連續多個周末人潮爆多，今天母親節，下午仍湧進人潮，交通部熱點警示「1968」APP下午也顯示為黃燈，提醒民眾人潮稍多，停車場車輛進出頻繁，但花況已不如前幾周。
虎山岩金針花海先前滿山黃澄澄，像是一座黃金山，照片在網路上轉傳，連續多個周末湧現人車，造成通往虎山岩的道路大塞車，路邊也出現許多臨時攤販想搶花商機，甚至有街頭藝人到場表演，工作人員指出，可能疫情趨緩，上星期還出現有遊覽車上山，全是慕名而來的賞花遊客。
花壇葉姓居民說，現在已進入花期尾聲，花況僅剩全盛時期的十分之一，略為零星，擔心遠道而來的朋友失望，但目前是當地李子收成季節，遊客也可藉機品嘗，這兩年花季為花壇帶進超多人潮，打響「花壇」名號，希望明年還有這樣的盛況。"
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