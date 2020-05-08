讀者投書／檢疫所梁姓台商反映 中午便當的雞腿臭掉

本月4日從印度搭乘專機回台，目前住在彰化檢疫所集中檢疫的梁姓台商向本報投訴，今天午餐便當的雞腿臭酸，反映後，送來一模一樣的便當，但雞腿新鮮。梁姓台商希望檢疫人員注意供餐品質，以免吃壞肚子卻被當成染疫，那就槽了。

彰化檢疫所便當契約供應商「𡘙師傅」人員表示，今天中午彰化檢疫所訂了130個便當，有人反映炸雞腿有臭酸味道，經了解有兩個便當，就馬上換新便當，因便當存放時間為4小時，便當供應商無法了解他們食用時間，既然反映便當有狀況，廠商本身就要檢討改進，明天將會攜帶水果前往表達歉意。

梁姓台商擔任台灣某知名企業孟加拉分公司執行長；他說，他與孟加拉僑胞、台商28人搭包機飛到千里外的印度新德里機場，轉搭華航撤僑包機4日晚間起飛，5日上午4點抵台，同機約100人被送到彰化檢疫所集中檢疫，當天中午開始三餐吃便當。

今天中午防疫人員送來雞腿便當，他咬了一口，雞腿臭酸，他連忙吐掉，飯及配菜都沒問題，他吃完飯菜再向防疫人員反映，希望防疫人員注意便當業者品質，不必補送便當，但防疫人員隨後還是補送一個雞腿便當。

梁姓台商表示，他打開兩個便當拍照當證據，從照片就看得出來，左邊臭酸的色澤不對，皮肉「水水糊糊」，右邊正常的金黃酥脆。

他說，防疫人員都很辛苦，還要張羅集中檢疫者的三餐，他反映問題不是挑剔菜色，而是希望防疫人員慎選便當業者，萬一被隔離者吃壞肚子，引發外界誤解印度回來的台商及僑胞感染新冠肺炎，那就不好了不好。

彰化檢疫所表示，集中檢疫便當連同水果、飲料合計一餐120元，由國家經費支應，今天中午便當是雞腿和魚的雙主菜6菜便當，印度回台者及包括醫療、行政等工作人員近150人，只有1人覺得便當不好，工作人員馬上換全新便當，梁姓台商又說不吃了；如果他不願吃便當，可以請家人朋友送來，交給防疫工作人員代轉。